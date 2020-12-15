Edirneli öğrencinin başarısı - Son Dakika

Edirneli öğrencinin başarısı

15.12.2020 16:55
Edirneli öğrencinin başarısı, System.String[]

Edirne Bahçeşehir Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Duru Mercan, "Enerji Verimliliği" konulu resim yarışmasında Edirne il üçüncüsü oldu.

Edirne Bahçeşehir Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Duru Mercan, "Enerji Verimliliği" konulu resim yarışmasında Edirne il üçüncüsü oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Mercan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen "Enerji Verimliliği" konulu resim yarışmasında başarı elde etti.

Mercan, yarışmanın ilk etabında il üçüncüsü olarak okulunu, Türkiye genelinde temsil etme hakkı kazandı.

Bahçeşehir Koleji, Enerji, Edirne, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirneli öğrencinin başarısı - Son Dakika


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