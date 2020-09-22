Edirneli öğrencinin uluslararası başarısı - Son Dakika

TED Edirne Koleji Lisesi öğrencisi Tuana Özturan, ABD Dışişleri Bakanlığınca desteklenen "Central Park Academy" eğitimlerine katılmaya hak kazanan 16 Türk öğrenciden biri oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, 9. sınıf öğrencisi Özturan, Tad Amerika Bilgi Merkezi ve ICHILD - Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği is¸birligˆiyle düzenlenen "Central Park Academy" eğitimlerine katılmaya başladı.

Türkiye'den 16 öğrencinin katılmaya hak kazandığı "Central Park Academy" eğitimleri bir yıl boyunca online olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde, giris¸imcilik, farkındalık, insan hakları, teknoloji, kis¸isel ve profesyonel gelis¸im gibi birc¸ok farklı konuda İngilizce çalışmalar gerçekleştirilecek.