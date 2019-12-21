Edirneli şekerlemeci duvara

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" çalışmasından esinlenip ürettiği kurabiyeleri bantla dükkanına astı.

İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" çalışmasından esinlenen Meriç, fıstık, karaçalı balı ve safrandan yapılan Edirne'nin yerel tatlarından kallavi kurabiyelerini dükkanındaki duvara bantladı.

Arif Meriç, gazetecilere yaptığı açıkalamada, heykeltraş Cattelan'ın "duvara bantladığı muz"u sanat eseri olarak lanse edip dünya gündemine oturduğunu belirterek, Edirne'nin Osmanlı'dan miras kalan lezzetlerinin de birer sanat eseri olduğunu söyledi.

Daha sonra bantladığı kurabiyeleri İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan ve bantlı muzu 120 bin dolara alan Billy Cox'a göndermek üzere yerlerinden söküp kargo için hazırlayan Meriç, "Kallavi kurabiye, unsuz, tuzsuz ve yağsız bir sanat eseridir. Kentin bu lezzetini tanıtmak istiyorum. Edirne'den 'duvara bantlanmış muz' eserinin sahibi sanatçı kardeşimize ve bu eseri satın alan kişiye 22'şer adet kallavi kurabiye yolluyorum. Tek kuruş para da almayacağım. Görecekler ve tadacaklar ki gerçek sanat eserinin ne olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.

Daha önce de Edirneli ciğerci Bahri Dinar duvara ciğer bantlamış, satışından elde edeceği geliri sokak hayvanlarına bağışlayacağını açıklamıştı.