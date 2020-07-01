Edirneli şekerlemeci "mor miks"ten "mor kurabiye" üretti - Son Dakika

Edirne'de şekerlemeci Arif Meriç, Prof. Dr. İhsan Kara'nın geliştirdiği "mor miks" ürününü kullanarak "mor kurabiye" üretti.

Meriç, 3 aylık deneme üretimlerinin ardından tereyağ, badem, tam buğday unu ve "mor miks" kullanarak "moralize" adını verdiği mor kurabiye yaptı.

Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "mor miks" kullanılarak yapılan ürünlerin sağlıklı olduğunu söyledi.

"Mor misk"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini gibi sebze ve meyvelerin pigmentleri kullanılarak elde edilen faydalı bir bileşen olduğunu dile getiren Meriç, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın döneminde biraz moralimiz bozuldu. Biz de gıda işi yapan bir firma olarak insanları mutlu edecek yeni bir tat üretmek istedik. Daha önce mor miks kullanılarak ekmek yapılmıştı. Mordan gelen güzel bir lezzet ve fayda var. Biz de tereyağ, badem ve tam buğday ununa mor miks ekleyerek tadı mahoş lezzetli bir kurabiye ürettik. Koronavirüs nedeniyle çöken moralimizi bu mucize lezzetle artırdık."

Meriç, "mor kurabiye"nin beğeni topladığını belirterek, "Dünyanın morali bozuldu. Bu moral bozukluğuna karşı Edirneli Arif usta olarak bir şeyler yapmak istedim. Mor lezzetin güzel bir yönü var. Mor miksle yapılan bu kurabiye herkese moral olsun." dedi.