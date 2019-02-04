Edirneli Yüzücülerden 14 Madalya
1 saat önce
Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, Edirne'de gerçekleşen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda kulüp sporcularının 14 madalya kazandığını bildirdi.
Edirne
Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, Edirne'de gerçekleşen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda kulüp sporcularının 14 madalya kazandığını bildirdi.
Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda hafta sonu gerçekleşen şampiyonaya 5 farklı ülke 55 kulüpten 420 sporcunun katıldığını söyledi.
Kulüp olarak şampiyonaya 13 yüzücüyle katıldıklarını belirten Arsu, ""Kulüp olarak çok başarılı bir şampiyona geçirdik. 13 sporcuyla katıldığımız şampiyonada 14 madalya alarak kentimizi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Master kategorideki sporcularımız daha önce katıldıkları şampiyonlarda da güzel dereceler elde etmişti. Şampiyonada yüzen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Edirne'de yüzme branşının gelişmesi için kulüp olarak çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:41 Kaynak: AA
Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu
Galatasaray'ın Yeni Transferi Christian Luyindama, Belçika'da Olay Yarattı!
Galatasaray'da Sakatlığını Atlatan Emre Akbaba Takımla Çalışmalara Başladı
Kapadokya'da Shinji Kagawa İçin Pankart Açtılar