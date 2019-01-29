Son Dakika Haberleri: Edirneli Yüzücünün Başarısı

Edirneli Yüzücünün Başarısı

1 saat önce

Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kulüp sporcusu Emel Meriç'in 4 madalya kazandığını bildirdi.

Edirneli Yüzücünün Başarısı, System.String[]
Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kulüp sporcusu Emel Meriç'in 4 madalya kazandığını bildirdi.


Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25-27 Ocak'ta Aksaray'da gerçekleşen şampiyonaya 40 kulüpten 169 sporcunun katıldığını belirtti.

Kulüp sporcusu Emel Meriç'in başarılı bir şampiyona geçirdiğini ifade eden Arsu, "Sporcumuz S-8 kategorisinde 1 altın 3 gümüş madalya kazandı. Kendisi büyük başarıya imza atarak hem kulübümüzü hem de Edirne'yi gururlandırdı." dedi.

Kulüp olarak yüzme sporunun gelişmesi için yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını dile getiren Arsu, "Sporcumuz Emel Meriç, 100 metre kurbağalamada birinci, 50 metre serbest stilde, 200 metre karışık stilde ve 100 metre kelebekte ikinci oldu. Uzun zamandır yaptığı çalışmaların karşılığını kazandığı madalyalar ile aldı. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Yüzme sporu kentimizde sürekli gelişiyor. Kulüp olarak her zaman sporcumuzun destekçisi olduk ve desteğimiz sürecek." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Meriç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:10:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirneli Yüzücünün Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]