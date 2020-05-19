Edirneliler 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Edirneliler 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu

CUMHARBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı çağrıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da balkonlara çıkan Edirneliler saygı duruşunda bulunarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alanlarda kutlanmayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Sporn Bayramı coşkusu, bu yıl balkonlardan okunan İstiklal Marşı'yla yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı çağrıyla tüm ülkede olduğu gibi Edirneli vatandaşlar da saat 19.19'da balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar sonrasında belediye hoparlörlerinden yankılanan 10'uncu Yıl Marşı'nı okudu.

BELEDİYE BANDOSU ŞEHİR TURU ATTI

Büyük coşkunun yaşandığı dakikalarda Edirne Belediye Bandosu da şehir turu attı. 10'uncu Yıl Marşı ve Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendiren bandoya Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da eşlik etti. Şehir merkezinden başlayan 19 Mayıs turu, yeni yerleşim olarak adlandırılan bölgede devam etti. Tur otobüsünü gören vatandaşlar ellerinde bayraklarla coşkulu kutlamaya eşlik etti.