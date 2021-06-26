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Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor

26.06.2021 18:38

Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyorEDİRNE – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma oranı en yüksek 10 illi açıklamasıyla birlikte ilk sırada yer alan Edirne'de vatandaşlar aşı sıralamasında birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor.

Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor

EDİRNE – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma oranı en yüksek 10 illi açıklamasıyla birlikte ilk sırada yer alan Edirne'de vatandaşlar aşı sıralamasında birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok aşı olan 10 ili açıklamasıyla birlikte Edirne 1. sırada yer alırken, Amasya 2'nci, Eskişehir ise 3'ncü sırada yer aldı. Edirne'de hastanelerde ve fabrikalarda aşı olan vatandaşlar, aşılanma oranı en yüksek iller içinde 1. sırada yer almanın gururunu yaşıyor.

Aşı olduğu için çok heyecanlı olduğunu ve Edirne'nin ilk sırada yer almasından dolayı mutlu olduğunu belirten Goncagül Günebakmaz, "İlk öncelikle aşı olacağım için çok heyecanlıydım. Aşı olmak hepimizin sağlığı için iyi bir şey ondan dolayı mutluyum. Hepimiz için en iyisi aşı olmak. Ben Edirne'nin en çok aşı olan iller sıralamasında ilk sırada yer almasından dolayı çok mutluyum, hepimiz için en hayırlısı bu inşallah ilk sırayı kimseye kaptırmayız. Bu hızla aşı olmaya devam edersek niye kaptıralım diye düşünüyorum. Aşı olduktan sonra hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey normal hiç bir belirti yok şimdilik inşallah bu virüsün üstesinden hep birlikte geliriz" dedi.

Vatandaşlardan Egemen Çarapar, "Aşı olduğumuz için gayet memnunuz. Hastaneye geldim, randevum bile yoktu ama aşımı oldum. İnşallah bütün Türkiye için hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Aşı olmaya gelen vatandaşlardan Öykün Uçkun, "Heyecanlıydım, aşımı olmaya geldim ve aşı oldum. Heyecanla sıramın gelmesini bekliyordum sıram geldi ve aşımı oldum, herhangi bir acı veya ağrı hissetmedim" dedi.

Vatandaşlardan Hatice Pelvanoğlu ise "İlimizde yaşayan insanların bu konuda çok bilinçli olduğunu düşünüyorum ve sağlık bakanımızın seslenişlerine de duyarsız kalmadıkları için teşekkür ediyorum. Aşı olurken herhangi bir şey hissetmedim, inenin yapıldığını bile hissetmedim, hemşire hanımın bitti demesiyle bittiğiniz farkına vardım. Kendimi iyi hissediyorum herhangi bir ağrı ve yan etkide olmadı inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Vatandaşlardan Muammer Pelvanoğlu da "Edirne genelde çoğu zaman birinciliği paylaşan bir ilimiz bunu da insanların bilinçli olmasına ve kuralara uymasına bağlıyorum, Edirne'de olmaktan da gurur duyuyorum. Nasıl bir çağrı olursa olsun olumlu bir nitelikte olduğu takdirde Edirne her zaman bakanlarımızın ve çağrıyı yapan yetkililerimizin yanında olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Edirne olarak da birinciliğimizi kaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor
Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor
Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor
Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Amasya, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Edirneliler aşılamada birinci sırada yer almanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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