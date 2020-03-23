Edirneliler "evde kalın" çağrısına uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirneliler 'evde kalın' çağrısına uyuyor - Son Dakika

Edirneliler "evde kalın" çağrısına uyuyor

6 saat önce

Edirne'de, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Edirne'de, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Haftaya soğuk ve yağmurlu bir havayla başlayan kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen banka ve PTT şubeleri önünde kalabalık oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczane gibi ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri de yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.

Edirneliler evde kalın çağrısına uyuyor

Koronavirüs, Edirne, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:57 Kaynak: AA

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