Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, "huzur toplantıları" kapsamında bir araya geldi vatandaşlara "göçmen kaçakçılığı suçunun cezaları" hakkında bilgi verdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce her hafta bir mahallede düzenlenen toplantı bu hafta Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Asayiş Müdürü Şener Derin'in katılımıyla bu hafta İstasyon Mahallesi'ndeki kahvede gerçekleşti.

Kurt, mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Emniyet Müdürü Kurt, sınır il olunması nedeniyle kentte göçmen kaçakçılığı suçuna karışanlarının olduğunu anımsattı.

Göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hem hapis cezalarının hem de para cezalarının arttırıldığını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Bu göçmen kaçakçılığı olayında da tutuklama az yapılıyordu. Genelde organize bir kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa genelde onlar tutuklanıyordu şimdiye kadar. Ama geçen ay sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu yapılan değişiklikle artık göçmen kaçakçılarına kötü bir haberim var bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı.

Önceden normal sıradan göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılık yapana en az alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek.Bu cezalar 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabiliyor. Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar da zannetmesinler ki 'ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak.' İlk başta çok farkına belki varmayacaklar ama 3 - 5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak."

Telefonla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Emniyet Müdürü Kurt, vatandaşları telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı da uyardı.

Kendisini hakim, savcı veya polis gibi tanıtıp, FETÖ ile mücadele yaptıklarını iddia ederek vatandaşları dolandıranların olduğunu aktaran Kurt, "FETÖ mücadelesi yapıyoruz, senin adın FETÖ'cüler arasında geçiyor, takip edeceğiz' diye para isteniyor. Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, 'FETÖ'cüleri yakalayacağız, bana para gönder' diye dolandırıcılar var maalesef. Bunlar ne yazık ki devam ediyor." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bununla ilgili mesajlar yayınladığını dile getiren Kurt, bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların emniyete şikayette bulunması gerektiğini kaydetti.