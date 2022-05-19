EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ - Son Dakika
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EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ

19.05.2022 22:53

EDİRNE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü'nde, meşaleler eşliğinde Türk bayrakları taşınarak marşlar söylendi.

EDİRNE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü'nde, meşaleler eşliğinde Türk bayrakları taşınarak marşlar söylendi.

'Gençlik Yürüyüşü'ne katılan kalabalık, Şükrüpaşa İlkokulu önünde oluşturulan kortej ile Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşırken, belediye bandosu da marşlarla eşlik etti. Kortejin önünde etkinliğe özel olarak bir vatandaşın da atıyla katılması dikkat çekti.

Edirne Belediye Başkan vekili Selçuk Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katıldığı gençlik yürüyüşü, Atatürk anıtı önünde sona erdi. Anıta ulaşan kortej, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu. Anıtta Milletvekili Ali Öztunç ile Belediye Başkanvekili Selçuk Çakır, vatandaşların bayramını kutladı.

EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ
EDİRNELİLER, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ

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Kaynak: DHA

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