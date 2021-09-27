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Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi - Son Dakika

Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi

27.09.2021 15:55
Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi, System.String[]

Edirne'de Dünya Turizm Günü dolayısıyla kentin meşhur lezzetleri ikram edildi.

Edirne'de Dünya Turizm Günü dolayısıyla kentin meşhur lezzetleri ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç, Selimiye Camisi karşısındaki turizm danışma ofisi önünde, tava ciğer, kavala kurabiyesi ve deva-i misk helvası dağıttı.

İkramlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Zaman zaman yoldan geçen sürücülere de ikram da bulunuldu.

Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin turizmden aldığı payın her yıl arttığına dikkat çekti.

Turizmin kent için önemli yere sahip olduğunu ifade eden Soytürk, kentin turizm potansiyelinin sürekli büyüdüğünü Kovid-19 salgınına rağmen yoğun bir turizm dönemi geçirildiğini vurguladı.

Soytürk, şunları kaydetti:

"Kentimizi turizmin başkenti yapacağız. Her geçen gün müze ve tarihi alanlardaki ziyaretçilerimiz, komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerimiz ve gurbetçi ziyaretçilerimiz sayısal olarak artıyor. Gelecek yıl da üzerine koyarak daha çok ziyaretçi bekliyoruz. İyi bir sezon geçirdik salgına rağmen. Özellikle haziran başından ağustos sonuna kadar yoğun bir sezon oldu. Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerimizde yoğun bir dönem geçirdik. Hedeflerimiz daha büyük. Müzelerimizle ve turizm destinasyonlarımızla şehrimizi kültür turizminin başkenti yapmak için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz."

Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi
Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi
Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi
Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi

Dünya Turizm Günü, Arif Meriç, Edirne, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirnelilere Dünya Turizm Günü'nde tescilli lezzetler ikram edildi - Son Dakika
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