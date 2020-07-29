Edirnespor 18 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'de

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Edirnespor, 18 yıl aranın ardından profesyonel lige dönecek.

TFF Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım önümüzdeki yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Bu takımlar arasında yer alan Edirnespor da 18 yıllık hasretin ardından profesyonel lige dönmüş olacak. Takım, 3. Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda mücadele etmişti.

Edirnespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Edirnelilerin yıllardır özlediği şampiyonluk hasretini sonlandırmak için 2019-2020 sezonuna 'Bismillah' diyerek başlayan Edirne Belediyesi Edirnespor'un, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da destekleriyle birçok yıldız ismi kadrosuna katarak ligin en başarılı takımını oluşturduğu belirtildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Edirnespor'un şampiyonluğunu 'Edirne davası' olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne Belediyesi Edirnespor Başkanı Savaş Üner ve Edirne Belediyesi Edirnespor teknik heyetiyle birlikte futbolcular, geçen sene yaşanan şansızlığı yaşamamak ve yarım kalan şampiyonluk yolculuğunu tamamlamak için ilk karşılaşmadan itibaren liderlik yolunda koşmaya devam etti.

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele veren Edirne Belediyesi Edirnespor, son maçında mağlup olarak liderin 1 puan gerisine düştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF'nin aldığı kararla hakkı gasp edildi; ancak yöneticiler hakkını sonuna kadar aradı ve nihayet 18 yıllık hasret biterek Edirnespor 3. Lig'e yükseldi."