Edirnespor 3 Eylül'de olağanüstü kongreye gidecek - Son Dakika
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Edirnespor 3 Eylül'de olağanüstü kongreye gidecek

26.08.2022 13:52
Edirnespor 3 Eylül'de olağanüstü kongreye gidecek

Edirnespor Başkanı Yavuz Arslan, 3 Eylül tarihinde olağanüstü kongre gerçekleştirerek yeni yönetim belirleyeceklerini belirtti.

Edirnespor Başkanı Yavuz Arslan, 3 Eylül tarihinde olağanüstü kongre gerçekleştirerek yeni yönetim belirleyeceklerini belirtti.

Arslan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının takımlarını üst liglere çıkarmak olduğunu söyledi.

Kongreyle kulübün daha da güçleneceğinin altını çizen Arslan, "Edirnespor hakettiği yere doğru gitmek istiyor. Önümüzde bir kongre süreci var. Olağanüstü kongreye gidip daha güçlü bir yönetimle Edirnespor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Hedefimiz üst ligler. Kampımızı bitirdik. 4 Eylül'de ilk maçımıza çıkacağız. Amacımız galip gelerek, bundan sonraki süreçte play-offun içinde kalmak." dedi.

Edirnelileri, takıma destek olmak için statlara davet eden Arslan, Edirnespor'a yeni stat yapılması ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Aynı zamanda Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı da olan Arslan, amatör spora en çok faydayı sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirnespor 3 Eylül'de olağanüstü kongreye gidecek - Son Dakika

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