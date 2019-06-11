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Edirnespor'da transferler

8 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Edirnespor, 25 Kasım Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Türkocağı Mersinspor'dan Hakan Doğan ve Velimeşespor'dan Mert Uğur'u kadrosuna kattı.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Edirnespor, 25 Kasım Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Türkocağı Mersinspor'dan Hakan Doğan ve Velimeşespor'dan Mert Uğur'u kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Savaş Üner, törende yaptığı açıklamada, yapılan yeni transferlerle güçlü bir takım oluşturduklarını söyledi.
Hedeflerinin 3. lige çıkmak olduğunu ifade eden Üner, "İyi bir takım kurduk. Son olarak ligde kendini kanıtlamış golcü oyuncu Hakan Doğan ve stoper Mert Uğur'u transfer ettik. Kurduğumuz bu güçlü kadroyla üst lige çıkmayı istiyoruz." dedi.
Teknik Direktör Adnan Toros da takım olarak başarılı oyuncuları transfer ettiklerini belirterek, sezona iyi hazırlandıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Mert Uğur, Edirnespor, Güncel
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