Edirnespor kripto para alım satım platformuyla sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

TFF 3. Lig takımlarından Edirnespor, kripto para alım satım platformu CriptoSwaps ile bir buçuk yıllık isim ve sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kentteki bir tesiste düzenlenen imza törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor Başkanı Savaş Üner, CriptoSwaps Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır ve kulüp yöneticileri katıldı.

Edirnespor Başkanı Üner, takım için önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıldığını söyledi.

Kripto para alım satım platformlarının pek çok futbol kulübüne sponsor olduğunu belirten Üner, "Bundan sonra CriptoSwaps Edirnespor olarak sahaya çıkacağız. Bununla birlikte formamızın sırt bölgesinde de CriptoSwaps yazacak. Edirne'mize ve kulübümüze hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

Cıbır ise Edirnespor'a destek olma fırsatını elde etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Cıbır, 20 Aralık Pazartesi günü "Edirne Token"in kullanıma çıkarılacağını ifade ederek, "Bu sayede kulübe önümüzdeki yıllarda her ay düzenli bir para sağlamayı hedefliyoruz. Kripto para sektörü 11 yıldır dünyanın gündeminde. Son 2 yıldan beri de birçok kulüp kendi tokenini çıkartıyor. Buradaki amaç kulübe ekonomik olarak katkı sağlamak, kulüple taraftarı iç içe getirmek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan da sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diledi.

Spor kulüplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında sponsorluk anlaşmalarının önemli olduğuna değinen Gürkan, firmaya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Tören sonunda Üner, Cıbır'a 22 numaralı forma hediye etti.