Edirnespor Kulübü Başkanı Üner'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üner'in karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Edirne Belediye Meclis Üyesi, Edirne Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve kulübümüzün başkanı Savaş Üner'in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Değerli başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.