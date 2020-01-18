Edirnespor ligin ikinci devresinde iddialı

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un ligin ikinci devresinde iddialı olduğunu bildirdi.

Üner, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı karşılaşmalara imza atan Edirnespor'un ligin ikinci devresini deplasmanda açacağını belirtti.

15 Aralık 2019'da ilk devredeki son maçını oynayan Edirnespor'un lider Arnavutköyspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladığını aktaran Üner, şunları kaydetti:

"Ligin ikinci devresinde zirve iddiasını sürdüren Edirnespor, yarın Ortaköyspor'a konuk olacak. Takımımız kamp sürecini Edirne'de geçirdi. Beş hazırlık maçında da sporcularımız başarılı karşılaşmalara imza attı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirnelilerin destekleriyle 2019-2020 sezonunda başarılı devre geçireceğiz. Ligin Edirnespor'u ve Edirne halkını mutlu edecek şekilde sona ermesi için mücadele edeceğiz. İkince devrede yeni transferlerimiz olacak."