Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor - Son Dakika

Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından sadece grup liderlerini bir üst lige terfi ettirme kararına liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirnespor tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından sadece grup liderlerini bir üst lige terfi ettirme kararına liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirne spor tepki gösterdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yürütmenin durdurulması için dava açacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ligin bitimine 4 hafta kala durdurulan Bölgesel Amatör Lig'de TFF, sadece grup liderlerini bir üst lige terfi ettirme kararı aldı. Grupta liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirnespor'dan karara tepki geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in de hazır bulunduğu basın toplantısı düzenledi. TFF'nin 2 gün önce aldığı kararın Türkiye'deki amatör spor kulüplerini yıkıma uğrattığını söyleyen Gürkan, "Amatör spor kulüplerinde profesyonel kulüpler gibi para kazanan ne bir sporcu, ne bir yönetici ne de bir taraftar var. Bizim taraftarlarımız deplasmana gitmek için kendi aralarında para toplayarak, otobüs tutuyorlar. Biz diğer büyük kulüpler gibi ücretsiz bilet, bedava otobüs, yemek vermiyoruz. Burada olağanüstü bir emek ve özveri var. Türkiye genelinde bizim gibi yıkılmış, harap edilmiş yüzlerce futbol kulübü var" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Edirne Belediyesi Edirnespor futbol takımı olarak, TFF'nin verdiği bu kararı kabul etmediklerini belirten Gürkan, "Bizim liderle, TFF'nin kararıyla 3'üncü Lig'e çıkarılmış olan liderle sadece aramızda 1 puan var. Oynanması gereken de 4 maç var. Bizim arkamızda da Tekirdağspor var. Belki 4'üncü 5'inci sıradaki kulüplerden biri öyle bir performans sergileyecek ki bu 4 maçta belki de o lider olacak. Bunu nasıl öngörebilirsiniz, nasıl tahmin edebilirsiniz" dedi.

Gürkan şöyle devam etti: "Oynanması gereken 4 maç varken; 1 puanla ikinci olan, üçüncü olan bütün takımların hayallerini, dünyalarını yıktınız. Edirne Belediyesi Edirnespor olarak TFF'nin bu kararını asla ve asla kabul etmiyoruz. Edirne gibi tarihi şanla ve şerefle dolu olan bir şehrimiz adına. TFF'nin almış olduğu bu haksız ve yanlış kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şehir Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehirdir, bir başkenttir. ve bu şehir Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'inin serhat şehridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye açılan kapısı AB'nin de Türkiye Cumhuriyet'ine açılan kapısıdır. TFF'ye bir kez daha sesleniyorum. Sizin aldığınız kararla koca bir şehrin tüm insanlarının değerlerini yıkmaya, dünyasını karartmaya hakkınız yok. Kararlarınızda adil ve adaletli olmak zorundasınız. Dengeli olmak zorundasınız. Biz Edirne Belediyesi Edirnespor olarak, tüm hemşehrilerimiz adına bu haksız kararın düzeltilmesi için idari yargıda dava açacağız. TFF'nin bu kararı için yürütmeyi durdurma talepli davamızı açacağız. Bu karar düzeltilmezse de hak kayıplarımız için mutlaka ve mutlaka maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Buradan TFF'ye son kez çağrı yapıyoruz. Lütfen bu haksız ve yanlış kararınızı şehirlerin, sadece Edirne'nin değil tüm şehirlerin beklentilerine uygun demiyorum ama adaletli bir kararı, bu kararı duyan herkesin, 'evet bu bu kadar' olur diyeceği bir kararı tekrar gözden geçirmenizi talep ediyoruz. Davamızı açıyoruz. Yürütmeyi durdurma talebimiz var. Bu karar düzeltilmezse de maddi ve manevi tazminat talepli davamızı açacağız."


Türkiye Futbol Federasyonu, Edirnespor, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

10:41 Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 09:28 Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak 09:19 Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 01:03 Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı 00:20 Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
12:16
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
12:01
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
11:48
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
11:45
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
11:44
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
11:35
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
11:32
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
11:17
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
11:11
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
11:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 13:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]