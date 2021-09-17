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Edis'ten Eurovision itirafı... - Son Dakika

Edis'ten Eurovision itirafı...

17.09.2021 22:51
Edis'ten Eurovision itirafı..., System.String[]

Yurt dışına açılıp İngilizce albüm çıkarmak için Londra'ya gidecek olan Edis, Eurovision için yeşil ışık yaktı. "Bana teklif gelse yapabilirim" diye konuşan şarkıcı, bir dönem Eurovision'a katılma hayaliyle şarkı yazdığını itiraf edip "Katılmak büyük cesaret teklif gelse ben de yapabilirim. Çocukluğumda çok izledim ve sevdim, hatta bir gün katılırsak diye 'Dudak' adlı bir şarkı bile yapmıştım" dedi.

Edis, klibini çektiği yeni single çalışmasındaki 'Arıyorum' adlı şarkısının çıkışını dostlarıyla Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı. Tek parçalık single yaptığını ve bunu dostlarıyla kutlamak için toplandıklarını söyleyen şarkıcı, ilk kez farklı nameler ve arabesk tınıları içeren bir şarkı yaptığını anlattı. Hayranlarını şaşırtacağını ifade eden şarkıcı, "Tek parçalık bir single yaptım. Hiç üç gün süren klip setim olmamıştı. Aranjman da epey sürdü. Hiç okumadığım tarzda bir şarkı, benden öyle nameler duymadı dinleyenlerim. İçinde 90'lar Türkçe pop havası var, biraz biraz arabesk var. İnanın dinleyince şaşıracaksınız" diye konuşurken, 'Arabesk ya da sanat müziği albümü yapmayı düşünür müsünüz?" soru üzerine "Zaman ne gösterir bilmiyorum. Arabesk için öyle bir iki kez performansta bulundum ama benim alanım değil, eğitim bu yönde değil, dinlemeyi seviyorum" diye cevap verdi.

'Orada olmalıyız'

Edis, Türkiye'nin Eurovision'da olması gerektiğini ve bu konuda teklif gelirse yapabileceğini anlatıp yıllar önce uluslararası yarışma için bir şarkı yaptığı itirafında bulunup "Büyük cesaret bence bana teklif gelse ben de yapabilirim. Çocukluğumda çok izledim ve sevdim Eurovision'u, müzikle ilgilenenler için doyurucu bir platform. Yaptığınız bir şarkıyı bazen orayı hayal ederek bile yapabiliyorsunuz, 'Dudak' diye bir şarkım var, bir gün katılırsak diye yazmıştım bu parçamı. Katılamadığımız için ben üzgünüm, uluslararası bir yarışmada olmalıyız ülke olarak. Sertab Erener'in birinci olduğu gün en mutlu olduğum zamanlardan biriydi" sözlerini kullandı.

'İmitasyon klip yapmak komik ve anlamsız'

Klibin bazı sahnelerini açık alanlarda ve metroda çektiklerini belirten Edis, bazı Türk şarkıcıların, yabancı starların kliplerinden esinlenmesini komik bulduğunu ifade edip şöyle konuştu: "Önemli olan onu imitasyona dönüştürmemek, ilham nereden geleceği belli olmuyor. Bugün başka bir yurt dışı klipten bazen herhangi bir görüntü de size ilham verebilir. İmitasyon komik ve anlamsız. Yapmamak lazım onları benim başıma umarım gelmemiştir, bilinçli bir şekilde yaptığım bir konu olmadı hiç bir zaman."

'Bize hayal vaadetmiyor'

Şarkıcı ayrıca ekim ayından sonra İngilizce albüm çıkarmak için hem Londra'ya hem de Los Angelas'a gideceğini ve kimsenin kendisine hayal satmadığını anlatıp "Üç dört ay kadar Türkiye'de olmayacağım. Arada gidip geleceğim. İngilizce albümüm için Los Angeles ve Londra'da olacağım. Aynı şirketteyiz Aleyna Tilki ile... O da güzel gidiyor, onun şarkılarını dinliyorum o da benimkileri dinliyor, koalisyon yapıyoruz. Ben de altı aydır çalışıyorum şarkılarım güzel, profesyonel bir ekip var, sıradan insanlarla çalışmıyoruz, birileri bize hayal vaadetmiyor. Sonuçta o şirketten yatırım almak kolay değil, bu konuda bazen üstümüze geliniyor eleştiriler olacaktır ama bu aşama bile kıymetli. Olacağına inanıyorum yoksa bu işe girmem" diye konuştu. Edis, eleştirilere açık olup olmadığı sorusu üzerine arkadaşı Aleyna Tilki'den örnek verip "Ben hayatımda onun kadar eleştirilmedim, başıma gelirse nasıl hissederim bilmiyorum, o bu konuda güçlü biri. Ben hep kendimi güvenli sularda ilerlettim. Her eleştiri başım üstüne, zorla kendimi sevdirecek ya da beğendirecek halim yok" yanıtını verdi.

Edis'ten Eurovision itirafı...
Edis'ten Eurovision itirafı...
Edis'ten Eurovision itirafı...
Edis'ten Eurovision itirafı...
Edis'ten Eurovision itirafı...

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Edis'ten Eurovision itirafı... - Son Dakika Magazin


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