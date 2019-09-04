Son Dakika Haberleri: Edis 6 Eylül'de sahnede!
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Edis 6 Eylül'de sahnede!

2 saat önce

6 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek konserde, Edis müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Edis 6 Eylül'de sahnede!, System.String[]

6 Eylül Cuma akşamı gerçekleşecek konserde, Edis müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.


Vadi İstanbul, eylül ayı boyunca ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek.İşte konser takvimi...


7 Eylül Sibel Can


13 Eylül Teoman


20 Eylül Ferhat Göçer


21 Eylül MFÖ


22 Eylül Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman ve konukları İmera, Merve Yavuz ve Ekin Uzunlar)


27 Eylül Funda Arar

İstanbul, Eylül, Edis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:44 
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