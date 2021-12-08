Üye Girişi
Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı - Son Dakika

Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı

08.12.2021 10:30
Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı

Ünlü şarkıcı Edis'in 5 Aralık akşamı gerçekleştirilen 2021 Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Erkek Pop Sanatçısı" ödüllerini almasıyla birlikte 200 bin Edis Fan Token yakıldı.

Ünlü şarkıcı Edis'in 5 Aralık akşamı gerçekleştirilen 2021 Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Erkek Pop Sanatçısı" ödüllerini almasıyla birlikte 200 bin Edis Fan Token yakıldı.

Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde geliştirilen Edis Fan Token'ın yakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, "Edis Fan Token'ın piyasaya ilk sürüldüğü dönemde belirtildiği gibi her başarıdan sonra belirlenen miktarda token'ı yakacağız. Her single çıktığında 2 bin 500, her albüm için 10 bin ve her Altın Kelebek Ödülü için de 100 bin token yakılacak. Edis'in bu yıl 2 ödül birden almasıyla 200 bin token'ın yakımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

GRAMMY O¨DU¨LU¨ ALIRSA 1 MİLYON TOKEN YAKILACAK

Başarı düzeyiyle yakılacak token sayısının doğru orantılı olacağını belirten ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, "Edis'in Grammy ödülü alması durumunda da 1 milyon Edis Fan Token'ı yakacağız. Toplamda maksimum 80 milyon adet üretilebilecek Edis Fan Token'ın bu yakma işlemleriyle arzını düşürerek değerinin artmasını sağlayacağız. Edis'in single'ları müzik marketlerinde her birinci olduğunda da 5 bin adet Edis Fan Token yakılacak. Başarılar arttıkça yakım işlemi hızlanacak" dedi.

TRANSFERLERDE, ETKİNLİKLERDE VE NFT ESERLERİ SATIN ALIRKEN KULLANILABİLİYOR

Edis Fan Token'ın Ethereum agˆında yer alan akıllı kontrat özelligˆi ile pek çok farklı senaryoya ve etkinligˆe uyarlanabilir olduğunu söyleyen Ezgi İçer, "Edis Fan Token, Ethereum bazlı bir 'utility token' olarak geliştirildi. Bu sayede birçok alanda kullanılabiliyor. Diğer kripto paralarla entegre olduğu için transferlerde avantajlı bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Token sahipleri konserlerin nerede düzenleneceğinden tutun da Edis'in çeşitli etkinliklerine katılım sağlamaya kadar birçok konuda karar verici ve katılımcı olabiliyor. Ayrıca Edis'in kendi ürettiği NFT eserlerinin satışı da bu token üzerinden yapılıyor. Bu sayede Edis Fan Token, dünyada NFT'ler tarafından desteklenmiş ilk ve tek Fan Token oluyor" şeklinde konuştu.


Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler 10:24 Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler
Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! 10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi 10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti

Son Dakika Haberleri
10:24 Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler
10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!
10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!
10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya'' Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''         
10:24
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!         
10:23
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:33:52. #1.12#
SON DAKİKA: Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement