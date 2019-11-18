Son Dakika Haberleri: Edis eski fotoğraflarını sildi
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Edis eski fotoğraflarını sildi

6 saat önce

Yeni imajıyla çok konuşulan Edis, dünyaca ünlü isimlerle birlikte balmumu heykeli olan Türkler arasında yerini alacak.

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Yeni imajıyla çok konuşulan Edis, dünyaca ünlü isimlerle birlikte balmumu heykeli olan Türkler arasında yerini alacak. Genç şarkıcı eskiye ait tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30 
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