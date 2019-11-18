Edis eski fotoğraflarını sildi
6 saat önce
Yeni imajıyla çok konuşulan Edis, dünyaca ünlü isimlerle birlikte balmumu heykeli olan Türkler arasında yerini alacak.
Yeni imajıyla çok konuşulan Edis, dünyaca ünlü isimlerle birlikte balmumu heykeli olan Türkler arasında yerini alacak. Genç şarkıcı eskiye ait tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30
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