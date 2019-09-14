Son Dakika Haberleri: Edis hemşerileriyle hasret giderdi
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Edis hemşerileriyle hasret giderdi

1 saat önce

Sevilen şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki konserde hemşehrileri ile buluştu.

Edis hemşerileriyle hasret giderdi, System.String[]

Sevilen şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki konserde hemşehrileri ile buluştu.
Türk pop müziğinin son iki yıldır parlayan isimlerinden birisi olan Edis Görgülü memleketi İzmir'de sahne aldı. Genç şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark'taki çim konserlerinde İzmirli hemşerileri ile hasrek giderdi. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevenlerinden tam not alan Edis, iki saate yakın bir süre İzmirlileri coşturdu.
'ASKERDE DE KONSERLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUM'
21 Aralık tarihinde askere gidecek olan İzmirli ünlü popçu, askerliği süresince de bu kez mehmetçikler için konser vermeyi istediğini dile getirdi.


İzmir, Edis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
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