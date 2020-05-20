Edis'in o fotoğrafı neden sildiği ortaya çıktı
Edis, İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin 'Karantina altında güneşin yansımaları' projesi için Aybüke Albere'yle birlikte gerçekleştirilen çekimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaştı.
Edis, İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin 'Karantina altında güneşin yansımaları' projesi için Aybüke Albere'yle birlikte gerçekleştirilen çekimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaştı. Dergi henüz yayınlamadığı için paylaşımı silmesi istenilen sanatçı çok geçmeden bu paylaşımı sildi. Genç popçu, Kein Magazine dergisinin bugün çekimi Instagram hesabında video olarak yayınlamasının ardından kendi hesabından da repost etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:44
Son Dakika › Magazin › Edis'in o fotoğrafı neden sildiği ortaya çıktı - Son Dakika Magazin
Son Dakika Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek