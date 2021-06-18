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Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı

18.06.2021 11:03

Edis'in yeni şarkısı Martılar, İrem Derici'nin de radarına girdi. Derici, Edis'in yeni şarkısı Martılar ile dans etti. Kıvrak figürleriyle dikkat çekerken başarılı şarkıcıya, ilk yorumlardan biri Edis'ten geldi.

Tatil sezonunu açan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından peş peş bikinili pozlarını paylaşarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir dans eğitimleri alan Derici, performansını sergilediği anları da takipçilerinin beğenisine sundu.

BİKİNİSİYLE DANS ETTİ

Instagram'da 7,3 milyon takipçisi bulunan Derici, bikinili ile kamera karşısına geçerek Edis'in Martılar şarkısında dans etti. Şarkıcının "Koyver gitsin bro" notuyla paylaştığı dans videosu on binlerce beğenir alırken Edis'ten de yorum gecikmedi.

Edis'in şarkısında dans eden İrem Derici, kendinden geçti

EDİS'TEN ALEV EMOJİLİ YORUM

Derici'nin dans performansı karşısında sessiz kalamayan Edis, alev emojisi koydu. Derici ise Edis'e "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi.

TATİLDEN KARELER PAYLAŞTI

Derici dans performansından önce de "Bozalım ezber" notuyla peş peşe bikinili ve tatil pozlarını paylaştı.

Edis'in şarkısında dans eden İrem Derici, kendinden geçti
Edis'in şarkısında dans eden İrem Derici, kendinden geçti
Edis'in şarkısında dans eden İrem Derici, kendinden geçti
Edis'in şarkısında dans eden İrem Derici, kendinden geçti
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İrem Derici, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Magazin


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