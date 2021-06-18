Tatil sezonunu açan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından peş peş bikinili pozlarını paylaşarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir dans eğitimleri alan Derici, performansını sergilediği anları da takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'da 7,3 milyon takipçisi bulunan Derici, bikinili ile kamera karşısına geçerek Edis'in Martılar şarkısında dans etti. Şarkıcının "Koyver gitsin bro" notuyla paylaştığı dans videosu on binlerce beğenir alırken Edis'ten de yorum gecikmedi.
Derici'nin dans performansı karşısında sessiz kalamayan Edis, alev emojisi koydu. Derici ise Edis'e "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi.
Derici dans performansından önce de "Bozalım ezber" notuyla peş peşe bikinili ve tatil pozlarını paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Magazin