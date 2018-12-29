Editör Olmak İçin Ne Gerekiyor? | Sizden Gelenler #4
1 saat önce
Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları cevapladığımız serimiz Sizden Gelenler'in dördüncü haftasıyla yine beraberiz.
Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları cevapladığımız serimiz Sizden Gelenler'in dördüncü haftasıyla yine beraberiz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:40 Kaynak: Youtube
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