Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

6 saat önce

Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'International Sport Summit', 5 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybeden eski Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.

Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'nin sahipleri belli oldu, System.String[]
Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'International Sport Summit', 5 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybeden eski Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi. Toplamda 8 oturumdan oluşan ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede Türk sporuna katkıda bulunan birçok isim gençlerle bir araya geldi. 2 günün sonunda 21 farklı kategoride toplamda 1 milyon halk oylamasıyla sonuçlanan ödüller sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Ediz pırıl pırıl, disiplinli ve saygılı bir çocuktu. Sahada inanılmaz bir savaşçı ruha sahip bir futbolcuydu. Bizim kalbimizde ömür boyu yaşatacağımız bir iz bıraktı. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza, bu ödül törenini de Ediz'e armağan etmelerinden dolayı mutluluk duyuyorum. Eskişehirspor camiası da Ediz'i hiç unutmadı. Ediz'e olan sevgilerini ve onun vefatından sonraki Ediz'e veda edişlerini vefa gösterileri ile ispatladılar" dedi.

Ödül törenine Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir'de katıldı. Yılın erkek sporcusu ödülüne layık görülen Atiba ve yılın çıkış yapan genç yeteneği ödülüne layık görülen Umut Nayir, ödülü kazandıkları için duydukları mutluluğu ifade ettiler. Siyah-beyazlı futbolcular, yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın ile çok güzel bir başlangıç yaptıklarını da söylerken, gelecek maçlar için çok heyecanlı olduklarını, yoğun bir fikstürlerin kendilerini beklediğini ancak ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri'ni kazanan isimler şu şekilde:

Yılın Erkek Sporcusu – Atiba Hutchinson

Yılın Kadın Sporcusu – Birsel Vardarlı

Yılın e-spor Takımı – 1907 Fenerbahçe e-spor

Yılın e-sporcusu - Tae-il Kim

Yılın Spor Gazetesi – Fanatik

Yılın Çıkış Yapan Genç Yeteneği – Umut Nayir

Yılın Dijital Spor Kanalı – Misli TV

Yılın Taraftar Grubu – Nefer

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Spor Kulübü - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Ediz Bahtiyaroğlu Özel Ödülü – Atilla Türker

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ödül töreninden detaylar

Genel detaylar

- Mustafa Akgören'in açıklamaları

Umut Nayir ve Atiba Hutchinson'un açıklamaları


- İstanbul
Nişantaşı Üniversitesi, Ediz Bahtiyaroğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:27 Kaynak: DHA
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