Ediz Gürel nâmağlup şampiyon - Son Dakika
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Ediz Gürel nâmağlup şampiyon

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Ediz Gürel, 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda namağlup lider tamamladı.

Ediz Gürel nâmağlup şampiyon, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Ediz Gürel, 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda namağlup lider tamamladı.


Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da tamamlandı. 2 bin 557 sporcunun kupa ve madalya için hamle yaptığı turnuvada Büyükşehirli sporcu Ediz Gürel, oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alarak 12 Yaş Genel kategorisinde namağlup şampiyonluk kupasının sahibi oldu.


Dereceye giren sporcuların milli takım alt yapı havuzuna seçildiği şampiyonada Ediz Gürel'in yanı sıra 11 yaş kızlarda İdil Mira Özsoy, 12 yaş genelde Egehan İpek ve 16 yaş genelde Göktürk Kağan Kılıç dördüncülük, 10 yaş genelde Salim Fenerli ve 12 yaş kızlarda Serra Solak sekizincilik madalyası alarak milli takıma girmeyi başardı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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