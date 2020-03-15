HÜLYA Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında "Yeşilçam'ın güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği Ediz Hun'u ağırladı. Pek çok filmde Koçyiğit'le başrolü paylaşan Hun, sanatçıya "Aşkı yaşamadan çok büyük aşk filmlerinde oynadık" dedi.