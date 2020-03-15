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Ediz Hun "Aşkı yaşamadan çok büyük aşk filmlerinde oynadık"
6 saat önce
HÜLYA Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında "Yeşilçam'ın güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği Ediz Hun'u ağırladı.
HÜLYA Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında "Yeşilçam'ın güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği Ediz Hun'u ağırladı. Pek çok filmde Koçyiğit'le başrolü paylaşan Hun, sanatçıya "Aşkı yaşamadan çok büyük aşk filmlerinde oynadık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:47
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