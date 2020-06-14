Ediz Hun'dan uyarı

79 yaşındaki oyuncu, Twitter hesabının olmadığını söyleyerek, hayranlarını ikaz etti.



Hun, "Sevgili dostlarım; sizi sevgim ve saygımla kucaklıyorum. Bugünlerde Twitter'da sorumsuz bir kişinin benim adımı kullanarak sizinle iletişime geçmiş olduğunu duydum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; benim Twitter'da hiçbir hesabım yok, onu kullanmıyorum. Bunu size bildirmek istedim. Bana sevgi gösteriyorsunuz, eksik olmayın. Ben de bu sevgiye mukabele ediyorum. Sizi muhabbetle kucaklıyorum ama dediğim gibi benim Twitter'da hesabım bulunmuyor. Bunu özellikle size aktarmak istedim" dedi.