Ediz Hun'un rol aldığı "Şöhretler Okulu", 21 Ocak'ta vizyona girecek - Son Dakika

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun'un Türkiye'nin sevilen çocuk oyuncularıyla bir araya geldiği "Şöhretler Okulu" filmi, 21 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Adnan Önal'ın üstlendiği filmde, oyuncu Ediz Hun; Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan'ın da aralarında bulunduğu çocuk oyuncularla kamera karşısına geçti.

Ediz Hun, filmde çocuklarla son derece uyum içinde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yavrularımız adeta olgun bir insan hüviyetiyle çalıştılar. Onları çok sevdim. Hepsi ayrı ayrı son derece başarılı oldular. Bence filmimizin gerçek değerleri onlardı. Seti hiç aksatmadılar. Yönetmenimiz Adnan Önal'ın isteklerine her birlikte uyduk. Çok neşeli ve hoş bir film ortaya çıkmış oldu. Çekimlerden sonra onları görmediğim süre boyunca hepsini çok özledim. İyi ki bu filmde onlarla birlikte çalışmışım. Hepsi geleceğin önemli yıldızları olacak."

Yapımcılığını CNS Productions adına Serkan Günay'ın gerçekleştirdiği, 21 Ocak'ta vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:

"Kemal öğretmen (Ediz Hun) kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte kızının eğitimine yüklenip onun oyun arkadaşı olmayı kaçırmıştır. Deniz öğretmen (Berna Üçkaleler) ise babasının küçükken onunla iş yoğunluğundan ilgilenememesinden şikayetçidir ve Kaktüs Koleji'ni ele geçirip satmayı planlamaktadır. Kemal öğretmen hem kızı ile kaçırdığı zamanı geri kazanmak hem de çocuklarımızın her birinin ne kadar değerli özel insanlar olduğunu kızına kanıtlamak için okullar arası festivali bahane ederek Deniz öğretmene bir yarış teklif eder. Deniz öğretmen yarışmayı kazanacağından emin olduğundan, hemen bu yarışma teklifini kabul eder. Ancak Popstar, Atom, Arabesk, Messi, Oburix, Ayaklı Gazete, Hack-i Can, Organiz ve Einstein'den oluşan çocuklar takımı işin rengini kökünden değiştirecektir."