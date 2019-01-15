Son Dakika Haberleri: Edkik Sporcularının Dağ Kayağı Başarısı

Edkik Sporcularının Dağ Kayağı Başarısı

1 saat önce

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonasında Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü(EDKİK) sporcuları önemli başarılar elde etti.

Edkik Sporcularının Dağ Kayağı Başarısı, System.String[]
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonasında Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü(EDKİK) sporcuları önemli başarılar elde etti.

Zigana Dağında yapılan şampiyonada sporcular kadınlar, büyük erkekler, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde önemli dereceler elde ettiler. Yarışma ile ilgili bilgi veren EDKİK Başkanı Öğretim Görevlisi Yılmaz Ünal, "Sporcularımız malzeme sorunumuza rağmen katıldıkları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonasında göstermiş oldukları azim ve irade ile önemli başarılar elde ettiler. Hepsini candan kutluyorum" dedi.

Derece alan EDKİK sporcuları: Kadınlar Kategorisinde: Yeliz Esen Türkiye birincisi, Cansel Taşcı Türkiye ikincisi, Büyük Erkekler Kategorisinde: Ali Osma Türkiye ikincisi, Genç Erkekler Kategorisinde: Ertuğrul Kağan Elmasli Türkiye üçüncüsü,Yıldız Erkekler Kategorisinde: Emircan Akpınar Türkiye birincisi,Minik Erkekler Teşvik Ödülü: Batuhan Tayyar Kamçı Türkiye birincisi,Faik Efe Gündüz Türkiye ikincisi,Emirhan Urtekin Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Genç, Türkiye, Spor
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