Ednan Arslan: "2002'den 2019 Yılına 53 Bin 425 Vatandaşımız İntihar Etti. Bu Sayılar Sizi, Vicdanınızı Hiç mi Rahatsız Etmiyor?"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun intihar sayıları ve nedenleriyle ilgili verdiği soru önergesine yanıt vermek yerine TÜİK'in internet sayfasına yönlendirmesine tepki gösterdi. TÜİK'in 2019 yılından beri intihar verilerini açıklamadığını belirten Arslan, "2002'den 2019 yılına 53 bin 425 vatandaşımızın intihar ettiği bilgisine ulaştık. AKP iktidarına, sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum; bu sayılar sizi, vicdanınızı hiç mi rahatsız etmiyor? Kendi iktidarınızı korumak için gösterdiğiniz çabayı lütfen insanımızı yaşatmak için de gösterin" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ülkede yaşanan intiharları ve nedenlerini TBMM gündemine taşımış, konuyla ilgili 17 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Arslan, Soylu'ya şu soruları yöneltmişti:

"2002-2021 döneminde yıllar itibariyle, her yıl ayrı ayrı olmak üzere intihar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, yaş, cinsiyet ve olayın meydana geldiği illere göre dağılımı nedir? İntihar nedenlerine göre veri tutuluyorsa buna ilişkin veriler nelerdir?"

"SOYLU, TÜİK İSTATİSTİKLERİNE YÖNLENDİRDİ"

Bakan Soylu, Arslan'ın soru önergesine 25 Eylül'de yanıt verdi. Soylu, meydana gelen her intihar olayının adli süreç içerisinde yürütüldüğünü belirterek, intihar olayları ile ilgili veriler için TÜİK istatistiklerini işaret etti. Arslan ise Soylu'nun sorularını yanıtsız bırakmasına tepki gösterdi. Arslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"BU SAYILAR SİZİ, VİCDANINIZI HİÇ Mİ RAHATSIZ ETMİYOR?"

"Ülkemizde yaşanan derin ekonomik krize paralel olarak maalesef intihar sayılarında her geçen gün bir artış yaşanmakta. İnsanların yaşadığı derin ekonomik kriz onları derin bir buhrana ve çaresizliğe sürüklemekte, bunun sonucu olarak da her geçen gün yaşamlarına son veren insanlarımızın sayılarında artış meydana gelmekte. İçişleri Bakanlığımıza vermiş olduğumuz soru önergemizde bu intiharların sebepleri ve nedenleri, sayıları nelerdir diye sorduğumuzda cevap vermek yerine bizi TÜİK'in sayfasına yönlendirdi. TÜİK'in sayfasına baktığımızda ise son 3 yıla ait herhangi bir veri mevcut değil. 2002'den 2019 yılına 53 bin 425 vatandaşımızın intihar ettiği bilgisine ulaştık. Buradaki rakamların her biri bir can, yaşam, dram. 53 bin 425 rakamının nasıl büyük bir rakam olduğunu başka bir dille ifade etmek istersek; İstanbul'daki Adalar ve Şile'nin nüfusu kadar, İzmir'in ise, Kınık, Beydağ ve Karaburun ilçelerimizin toplam nüfusu kadar bir sayı. Biz intiharların azalmasını, azaltılmasını ve devletimizin bu konularda tedbir almasını istiyoruz. Ama maalesef İçişleri Bakanlığı bizi TÜİK'in sayfalarına yönlendirmekle yetiniyor. Bu sorunlara çözüm bulmak siyasetçilerin elinde. AKP iktidarına, sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum; bu sayılar sizi, vicdanınızı hiç mi rahatsız etmiyor? Kendi iktidarınızı korumak için gösterdiğiniz çabayı lütfen insanımızı yaşatmak için de gösterin."

"GÜNDEN GÜNE ARTAN İNTİHAR VAKALARININ SORUMLULUĞU İKTİDARDADIR"

Arslan, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada; intihar vakalarında, özellikle 2011 yılı sonrası büyük bir artışın gözlendiğini ifade ederek şunları ifade etti:

"TÜİK verilerine göre, 2011 yılında 2 bin 677 vatandaşımız intihar etmiş. 2012 yılında ise 3 bin 287 vatandaşımızın intihar ettiğini görüyoruz. 2012 yılından 2019'a kadar, yılda ortalama 3 bin 258 kişinin, günde 9 vatandaşımızın intihar ettiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Yine tekrar etmek isterim, son 3 yılın intihar kayıtlarını göremiyor, bulamıyoruz. Pandemi sürecini yaşadığımız bu yıllara ait intihar vakalarındaki artışı düşündüğümüzde, korkunç bir gerçekle yüzleşmemiz gerekecek. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle günden güne artan intihar vakalarının sorumluluğu iktidardadır. İktidarın yaşanan bu korkunç dram için neden tedbir almadığı ya da hangi tedbirleri aldığını ve 2020, 2021 ve 2022 Eylül ayına kadar olan intihar rakamlarını açıklamasını bekliyoruz."