Ednan Arslan, Bakan Kirişci ve Kurum'a Sordu: İzmir'de Tarım Arazilerinin Ne Kadarı İpotekli - Son Dakika
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Ednan Arslan, Bakan Kirişci ve Kurum'a Sordu: İzmir'de Tarım Arazilerinin Ne Kadarı İpotekli

14.05.2022 11:12
Ednan Arslan, Bakan Kirişci ve Kurum'a Sordu: İzmir'de Tarım Arazilerinin Ne Kadarı İpotekli

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “İzmir ilimizdeki tarım alanları yaklaşık 300 bin dekar neden küçülmüş ve bu alanlar hangi amaçla kullanılmaktadır? İzmir ilimizde tarım arazilerinin ne kadarı ipoteklidir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "İzmir ilimizdeki tarım alanları yaklaşık 300 bin dekar neden küçülmüş ve bu alanlar hangi amaçla kullanılmaktadır? İzmir ilimizde tarım arazilerinin ne kadarı ipoteklidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir'deki tarım alanlarındaki değişime ilişkin TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi sundu. Arslan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde ipotek konulan tarım arazilerine dikkat çekti.

Arslan, "Mazottan gübreye, ilaçtan enerjiye tüm girdi kalemlerindeki fahiş artışlarla üreticiyi toprağından etmiş, tüketiciyi manavdan pazardan sebze ve meyveyi tane ile alır hale düşürmüştür. Bir de tarım alanlarını; sanayi, ticaret ve konut alanlarına açarak adeta beton eker hale gelmiştir. Bu durum aynı zamanda kırsalda büyük bir göç ve yoksullaşma sürecini doğurmuştur" dedi.

Arslan, "İzmir'de 2004 yılında toplam ekilebilir alan 3 milyon 514 bin 400 dekar iken 2021 yılı TÜİK verilerine göre 3 milyon 216 bin dekar görünmektedir. İzmir ilimizdeki tarım alanları yaklaşık 300 bin dekar neden küçülmüş ve bu alanlar hangi amaçla kullanılmaktadır? İzmir ilimizde tarım arazilerinin ne kadarı ipoteklidi?" diye sordu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ednan Arslan, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ednan Arslan, Bakan Kirişci ve Kurum'a Sordu: İzmir'de Tarım Arazilerinin Ne Kadarı İpotekli - Son Dakika


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