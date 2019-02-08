Edok Komutanı Korgeneral Öngay'dan Vali Deniz'e Ziyaret
1 saat önce
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay, Manisa
Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Korgeneral Öngay ziyaretinde ilk olarak valilik ziyaret defterini imzaladı. Daha sonra Vali Deniz ve Korgeneral Öngay makamda bir süre görüştü. Korgeneral Öngay, Vali Deniz'e ziyaret anısına plaket, Vali Deniz de Korgeneral Öngay'a Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti.
Ziyarette Korgeneral Öngay'a Manisa 1'inci Komando
Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere eşlik etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:12 Kaynak: İHA
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