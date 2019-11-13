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EDOK Komutanı Türkgenci'den Vali Deniz'e ziyaret

6 saat önce

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

EDOK Komutanı Türkgenci'den Vali Deniz'e ziyaret, System.String[]

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgenaral Aydoğan Budakçı ve 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sabahattin Kalkan eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali deniz, Türk silahlı kuvvetlerinin en büyük gücünün Mehmetçiğin cesareti ve vatan sevgisi olduğunu belirterek, "Kuruluşu M.Ö. 209 yılı olarak kabul eden Kara Kuvvetlerimizin köklü bir geçmişi bulunuyor. Kara Kuvvetlerimizin en büyük değeri ve gücü olan Mehmetçiğimiz dün olduğu gibi bugün de vatanı uğruna düşünmeden ölümü göze alarak vazifesini yapması. Teknoloji ile cesaret ve vatan sevgisi bir araya gelince Türk Silahlı Kuvvetlerinin neler yapabileceğini yakın zamanda tüm dünya gördü. Mehmetçiğimizin yetişmesinde başta aileleri olmak üzere tüm komutanlarımızın büyük emek ve özverisi mevcut" dedi.


Ziyarette Korgeneral Türkgenci Vali Deniz'e plaket takdim ederken, Vali Deniz de misafirine Manisa'ya özgü bir hediye verdi. - MANİSA

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Isparta, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
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