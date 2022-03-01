EDOSK üyeleri Kırklareli'nde doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri Kırklareli'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşüne Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Elmacık köyünden başlayan doğaseverler 16 kilometrelik parkurda yürüdü.

EDOSK Başkanı Nuray Altıerler, yaptığı yazılı açıklamada, doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Zorlu tırmanma rotalarının bulunduğu bir parkurda yürüdüklerini aktaran Altıerler, şunları kaydetti:

"Cemrelerin düşmeye başlamasıyla müjdelenen baharın gelişini görmek için yine doğadaydık. Doğa yine her zamanki cömertliğiyle önümüze, çiğdem, safran ve sümbüller sererek karşıladı bizi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Elmacık köyünden başladığımız, çokça zorlu iniş çıkışların da olduğu ve biraz kondisyon gerektiren 16 kilometrelik yürüyüşümüz Kuzulu Köyü yakınlarında bitti."