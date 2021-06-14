EDOSK üyeleri Longoz Ormanları'nda yürüdü - Son Dakika

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Kırklareli'ndeki İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kademeli normalleşme takvimiyle birlikte doğa yürüyüşlerine başladıklarını belirtti.

Doğada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altun, Longoz Ormanları'nda güzel etkinlik yaptıklarını ifade etti.

Longoz Ormanları'nın doğa harikası olduğuna dikkat çeken Altun, "Milli Park girişinde bir süre dere boyu yürüdükten sonra rotamızı Mert Gölü'ne çevirdik. Kuş gözlem kulesinde verdiğimiz kısa bir mola ile göl ve etrafındaki sazlığın sunduğu manzaranın güzelliğini ve bu güzelliğin Karadeniz'le buluşmasını izledik. Daha sonra ormanlık içinde, ağaçların gölgeleri, kuşların melodileri eşliğinde deniz kıyısına ulaştık." diye belirtti.

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