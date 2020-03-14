Edremit AK Parti'den birlik ve beraberlik toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Edremit AK Parti'den birlik ve beraberlik toplantısı - Son Dakika

Edremit AK Parti'den birlik ve beraberlik toplantısı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve yönetim kurulu tarafından, öğretmenevinde düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında; geçmişte partiye hizmet eden ilçe başkanları, belediye başkanı, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları bir araya geldi.

Edremit AK Parti'den birlik ve beraberlik toplantısı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve yönetim kurulu tarafından, öğretmenevinde düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında; geçmişte partiye hizmet eden ilçe başkanları, belediye başkanı, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları bir araya geldi.


Katılımın yoğun olduğu kahvaltıda açıklama yapan Başkan Umutlu "Geçmişten günümüze partimize emek vermiş siz değerli partililerimizle bugün burada birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimizin daha iyi yerlere gelmesi için, el ele, omuz omuza vereceğiz. Davamız bir, yolumuz bir. Önümüzdeki seçimlerde sizlerle birlikte Edremit'i tekrar AK Belediyecilik ile buluşturacağız" dedi. Kahvaltı sonrası birbirleriyle görüşme imkanı bulan eski ve yeni meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediler. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, Edremit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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