Edremit AK Parti'den, CHP'Lİ belediyeye tepki - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan tartışma sonrası AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı Meclis grubu üyeleri toplantı salonunu terk etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna Teşkilat binasında yaptıkları basın toplantısında CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı sert bir dille eleştirdiler.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu gazetecilere yaptığı açıklamada "Edremit Belediye Meclisinin Ağustos ayı olağan toplantısında gündemin değişik 7.sırasında yer alan, 07/07/2020-173 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonuna havalesi yapılan ilçemiz Edremit sınırları içinde görev yapan muhtarlıkların hizmet binalarının elektrik, su, internet ve telefon aboneliği gibi zorunlu fatura bedellerinin 2024 yılı mahalli idareler seçimlerine kadar Edremit Belediye Bütçesinden karşılanması' talepleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi şeklindeki gündem maddesinin görüşülmesi esnasında partimizin Meclis Grup Sözcüsü Murat Tuna ile meclis oturumuna başkanlık etmekte olan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan arasında sert tartışmalar yaşanmıştı."dedi.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin meclis salonunu terk ettiğini ifade eden Başkan Uğurlu "Bu esnada CHP'li Başkan Hasan Arslan'ın meclisi yönetme tarzındaki gayri ciddiliğin yanı sıra, bizzat CHP'li komisyon üyelerinin oyları ve görüşleri neticesinde ilgili Bütçe ve Plan ile Hukuk komisyonlarında red edilmiş olan bu konunun adeta yangından mal kaçırır gibi oldu bittiye getirilerek mecliste teamüllere aykırı olarak oylatılıp, CHP ve İYİ Partili üyelerin oyları ila kabul ettirilmesi karşısında AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı Meclis Grubu topluca salonu terk ederek CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın keyfi ve hukuksuz uygulamalarını protesto etmişti." dedi.

CHP'li meclis üyelerinin komisyonda red verdiği müzekkerenin mecliste red verenlerin de kabul etmesiyle geçtiğini ifade eden Ekrem Umutlu"İşin gerçeği şudur; Edremit Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, meclise müzekkere ile gelen 47 mahalle muhtarlığı giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması konusunun meclis Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarına sevki kararı alınmıştı. Plan ve Bütçe Komisyonunda (3'ü CHP'li) 5 üye, Hukuk Komisyonunda ise (2'si CHP'li) 3 üyenin tamamı, müzekkere ile gelen muhtarlara nakdi yardım konusunu red etmişlerdi. Buna rağmen ve mecliste Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın da önünde konu ile ilgili olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Sayıştay'ın emsal kararları Grup Sözcümüz Murat Tuna tarafından okunmuştu. Tüm bu gerçeklere ve gelişmelere rağmen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, muhtarlara ve muhtarlıklara nakdi yardım yapılamayacağına dair amir hükümleri hiçe sayarak ilgili gündem maddesinin içeriğini hukuksuz bir şekilde değiştirip, meclis yönetmeliğine aykırı bir şekilde, ilgili komisyonlarda red oyu veren CHP'li meclis üyelerine mecliste evet oyu verdirerek büyük bir siyasi ve hukuki skandala neden olmuştur. Bu nedenle bizler AK Parti olarak, dünkü bu meclis kararını onay aşamasında, önce ilçe kaymakamımıza sonra da yargıya götürmeye kararlıyız."dedi.

Ardından bir açıklama yapan AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Murat Tuna "Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımıza verdiği değeri herkes biliyor. Ortada bir yasa var, İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Belediye muhtarlara maddi yardım yapma yetkisine sahip değil. Sayıştay'ın kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. Yani biz muhtarlarımıza yapılacak yardımın karşısında değiliz. Ancak bu şekilde kanunsuz ve hukuksuzdur." diye konuştu. - BALIKESİR