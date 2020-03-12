Edremit AK Parti'ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit AK Parti'ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki - Son Dakika

Edremit AK Parti'ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki

6 saat önce

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri yaptıkları açıklamayla, Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz işinin durdurulmasına tepki gösterdi.

Edremit AK Parti'ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki, System.String[]

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri yaptıkları açıklamayla, Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz işinin durdurulmasına tepki gösterdi.


Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri, doğalgaz terfi istasyonu önünde yaptıkları basın açıklaması ile Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz işinin durdurulmasına tepki gösterdi.


AK Parti İlçe Başkanı Umutlu yaptığı açıklamada, "Millete hizmet derdiyle bin 850 km boru döşedik, yaklaşık 7 milyar dolar para harcadık, Azerbaycan'ın doğalgazını Edremit'e kadar getirdik. Ancak memleketin gelişmemesi için her şeyi yapan CHP zihniyeti Edremit ve mahallelerinde boru döşenmesini engelliyor. Edremitlinin doğalgazla buluşmaması için elinden geleni yapıyor. Buradan CHP'li belediyeye sesleniyoruz. Millete hizmet etmemizi, Edremitlinin doğalgazdan yararlanmasını engelleyemezsiniz. Bin 850 km öteden Hazar Denizi'nden vatandaşın kapısına kadar getirdiğimiz doğalgazı Edremit'in en garibanının evi de dahil olmak üzere tüm evlere dağıtmamızı engelleyemezsiniz" dedi.


Meclis Üyesi Murat Tuna ise, "Edremit Belediyesi Fen İşleri yapılacak yollar ile ilgili borç yetkisi istedi. İki defa biz Fen İşleri Müdürlüğü'ne borç yetkisi verdik. Fen İşleri Müdürlüğümüz 11 aydan beri Edremit'in ve diğer kırsal mahallelerimizin yollarını yapmaya gayret ediyor. Son duyumlarımıza göre Edremit Belediyesi bir yol ihalesi yapacakmış. Bizim Edremit'imize doğalgazımız gelmiştir. Siz bizim vergilerimizle bu memleketi idare ediyorsunuz her ay İller Bankası'ndan Belediyemize para geliyor. Doğalgazımız geldi ve bu yollar kazılacak. Daha doğalgaz döşenecek yollarımız varken, bu yolların ihalesini yapmaktan vazgeçin. Çünkü yapılacak olan her metre kare tekrar yapılacak ve milyonlar boşa gidecek. Bundan sonra 1 metrekare yol yapılması günahtır ve Edremit'in parasını peşkeş çekmektir. Çünkü yapılacak yollar doğalgaz için tekrar sökülecek ve bozulacaktır. Yolları yapacaksa önce doğalgazımızı yapsınlar sonra üzerini doldursunlar asfaltla kaplasınlar o zaman biz alkışlayıp AK Parti olarak yanlarında olacağız. Yapın hizmeti Edremit'e akşam sabah yanınızdayız" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, AK Parti, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
00:34 İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası
00:32 Cezayir ile Fas arasındaki uçak seferleri askıya alındı
00:28 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 1
00:24 Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen...
00:22 Valilikten giriş yasağı olan yolcu için görüntülü açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit AK Parti'ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]