Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı

07.06.2022 16:09

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, taleplerini dinlediği bir vatandaş ile arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırıya uğrayan Arslan'ın burnu kırıldı. Olay sonrası açıklamada bulunan Başkan Arslan, "Şikayetçiyiz, bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerine doğru makamında vatandaşları kabul eden CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan M.T.'nin isteklerini dinlemeye başladı. Kısa sürede konuşma tartışmaya dönüştü ve M.T. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a kafa atarak saldırdı.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

BURNU KIRILDI, OPERASYON GEÇİRECEK

Saldırı etraftakilerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Başkan Selman Hasan Arslan hemen Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde ezikler ve yaralanmalar olduğu öğrenildi. Başkan Selman Hasan Arslan'ın yarın kırık burnu için bir operasyon geçireceği bildirildi.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Hastanesinden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Başkan Arslan burada ifade vererek M.T. hakkında şikayetçi oldu. M.T. ise olay sonrasında gözaltına alındı.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

"BU SALDIRI EDREMİT'E YAPILMIŞTIR"

Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Selman Hasan Aslan, "Görevimiz gereği bir saldırıya uğradık makamımızda. Beş arkadaşımız ile birlikte iken. Böyle bir saldırıya uğradık. Kınıyoruz. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Sağ olsunlar sayın valimize, sayın kaymakamımıza, emniyet müdürümüze tüm devletimiz bu işe sahiplendi. Gerekli işlemler yapıldı. Bildiğim kadarıyla sanık gözaltına alındı. Hukuki işlemleri devam ediyor. Şikayetçiyiz, bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit haklına makamda yapılmış bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Şikayetimizi yaptık. İfademizi verdik. Raporumuzu aldık. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa bir kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olay hakkında bilgi verdi. Arslan, "Baskıyla, zorbalıkla Edremit halkının mallarını peşkeş çekmeyiz. Yani. duruşumuz budur ve bu duruşumuzun üzerinde dik durduk" dedi.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı
Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı
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Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Saldırılar Bizi Yıldıramaz' Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Saldırılar Bizi Yıldıramaz' Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi
Kaynak: İHA

Selman Hasan Arslan, Hasan Arslan, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı - Son Dakika
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