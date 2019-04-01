Son Dakika Haberleri: Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan "Zafer Değil Seçim Kazandık"

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan "Zafer Değil Seçim Kazandık"

1 saat önce

Balıkesir'in yeni seçilen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan
Balıkesir'in yeni seçilen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Edremit'te alınan sonucun önemine vurgu yapan Başkan Arslan, hiç kimseyi ayırmadan, kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağını ifade etti.

Gerçekleşen seçimler sonucu %45.71'lik oy oranıyla birinci parti olan Millet İttifakı ortağı CHP'nin adayı Hasan Arslan, seçimlerin ardından değerlendirmede bulundu.

Edremit'te çok önemli çalışmalar yapacağını ve kentin kimliğini 21. Yüzyıla yakışır bir hale büründüreceklerini ifade eden Başkan Arslan, şöyle konuştu: "Çok önemi bir seçimi geride bıraktık. Edremit'te kazanmanın onurunu yaşıyoruz. Bir büyük değişimi, çok önemli bir gönül birlikteliğiyle yaşadık. Edremitli vatandaşlarımız bizlere inandı ve güvendi. Bizler de ekibimizle birlikte onların bu güvenini boşa çıkartmayacağız."dedi.

Arslan; "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener başta olmak üzere, sürece desteklerini esirgemeyen il başkanlarımıza, balıkesir milletvekillerimize ve CHP ile İYİ Parti'nin Edremit İlçe Başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Tam bir bütünlük içerisinde, tamamen hedefe odaklanmış şekilde önemli bir sonuç elde ettik."dedi.

Kazanılan seçimleri bir zafer olarak görmediğini ifade eden Arslan "Biz bir zafer değil, seçim kazandık. Tevazuyu bugün de yarın da elden bırakmayacağız. Bizlere oy versin vermesin herkesin başkanı olacağız. Halkımıza verdiğimiz sözler var ve bu sözleri şimdi yerine getirme zamanı. Sanıyorum perşembe günü mazbata töreni yapılacak akabinde de cuma günü devir teslim töreni icra edilir diye düşünüyorum. Edremit'teki tüm kurum ve kuruluşlarla birliktelik içerisinde olacağız. Edremit Belediyesi kavganın değil çözümün adresi olacak."dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Balıkesir, Hasan Arslan, Edremit, Politika
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