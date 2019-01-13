Son Dakika Haberleri: Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

57 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bölgede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bölgede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi'ndeki belediyeye ait Akçam Otel'de bir yemek verildi. Belediye Başkanı Kamil Saka'nın ev sahipliğinde ki yemekte bölgede görev yapan yerel basın, haber ajansı ve tv temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Saka, yaptığı konuşmada; basının en önemli kuruluşlardan olduğunu ifade etti, "Biz demokrasi geleneği çok eskiye doğru dayanan, demokrasi geleneği çok önemli olan bir ülkeyiz. Hepimiz düşündüğümüzü yazıp söyleyebilmeliyiz. Yanlışa yanış demekte en önemli görev basınındır. Ekonomik baskılarla susturulmadığı, siyasi otoritenin gözaltında tehditleri ile konuşturmadığı bir basın değil, açıkça düşüncelerinizi yazıp söyleyebildiğiniz, ekonomik yönden ailelerinizin, çocuklarınızın geleceği adına rahatça hareket edebildiğiniz bir ortamda Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayacağımız günlerin gelmesi dileği ile hepinize gelecek adına başarılar diliyor, sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Saka tarafından günün anısına basın mensuplarına hediye verildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'de Ankara'da bulunması nedeniyle geceye katılamadığını belirterek katılımcılara selamlarını iletti. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın konuğu olarak ilçede bulunan ünlü modacı Yıldırım Mayruk'ta yemeğe katılarak gazetecilerin gününü kutladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Edremit, Kamil Saka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak

Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:17:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]