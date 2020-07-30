Edremit Belediye Başkanı Say'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Say, mesajında, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Bayramda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulunan Say, şunları kaydetti:

"Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bu sene ne yazık ki buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derin etkilerini yaşadığımız salgın nedeniyle bu seneki bayram kutlamalarımızda el öpmek yerine sevgimizi göstermeli, kontrollü sosyal hayatı alışkanlık haline getirmeliyiz. Vatandaşlarımızdan ricam kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için maskesiz sokağa çıkmasınlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etsinler."

Uzun yola çıkacaklardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Say, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.