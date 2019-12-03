Son Dakika Haberleri: Edremit Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
Son Dakika Güncel Edremit Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi - Son Dakika

Edremit Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği' kapsamında personeline 'Yüksekte Çalışma Eğitimi' verdi.

Edremit Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği' kapsamında personeline 'Yüksekte Çalışma Eğitimi' verdi.


Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye personellerinin yüksekte çalışma ekipmanlarının güvenli olarak kullanma becerisi kazanması amacıyla eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Uluslararası Sertifikalı İple Erişim Teknisyeni (IRATA) ve İş Güvenliği Uzmanı Erol Karacan tarafından dikkat etmeleri gereken konularında bilgiler aktarıldı.


Program kapsamında eğitimlerde belediye personeline; yüksekte çalışmanın tanımı, çalışma ortamları, yükseklik bilinci, yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, koruyucu gözlük), yüksekte çalışma ekipmanları (merdiven, iskele, vinç, platform), yüksekte çalışmada kullanılan emniyet ekipmanları (emniyet kemerleri, güvenlik ağları, şok emiciler); yükseğe güvenle ulaşma yöntemleri, korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma koşulları, kaldırma ekipmanları, emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemleri ve tehlikeli ve güvensiz durumlar; düşme faktörü, güvenlik önlemleri, kullanılan ekipmanların standartları, malzeme kullanmadan önce ve sonrası kontroller, kullanılan malzemelerin bakımı konularında eğitim verildi.


Teorik verilen eğitimlerin ardından personele sahada uygulamalı olarak da neler yapmaları gerektiği konusunda çeşitli bilgiler verildi. Eğitimler sonunda personele sertifikaların verileceği belirtildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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