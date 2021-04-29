Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır - Son Dakika

Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır

29.04.2021 15:48
Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır, System.String[]

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de tam kapanma süreci başlıyor.

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de tam kapanma süreci başlıyor. Edremit Belediyesi de ilçedeki hizmetlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, tam kapanma sürecinde alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu. Canlı yaptığı açıklamada; "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için temel belediyecilik hizmetlerimiz bu süreçte de aralıksız devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin evde bakımından, sokaklarda yaşayan dostlarımız için yapacağımız çalışmalara kadar planlarımız hazır. 17 gün sürecek tam kapanma döneminde Edremit Belediyesi 7/24 görevde olacak" dedi.

Havaların ısınması ve özellikle tam kapanma öncesinde artan nüfusa göre tüm tedbirlerin alındığını da kaydeden Belediye Sözcüsü Canlı, Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile Kapanma sürecini daha iyi yönetebilmek için kriz masası kurulduğunu söyledi.

Belediye olarak Aşevi'nde ki sıcak yemek yardımlarından sosyal yardım faaliyetlerine kadar tüm hizmetlerin ara veremden devam edeceğini de kaydeden Canlı, "Temizlik işleri ekiplerimiz, Zabıta Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ekiplerimiz ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Vefa destek ekiplerimiz ile belediye olarak 24 saat sahada olacağız" dedi.

Bu süreci hep birlikte aşacağız diyen Canlı, "Kurallara uyarak, önümüzdeki günlerde yaz mevsimine girişimizle birlikte daha rahat günlerin bizleri beklediğini umut ediyoruz. Bu bayramı buruk geçirsek de, daha nice bayramları beraber kutlamak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır

Edremit Belediyesi, Koronavirüs, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır - Son Dakika


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