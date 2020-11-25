Edremit Belediyesi 20 noktaya "halk ekmek" büfesi kurdu - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesince oluşturulan "halk ekmek" satış noktalarında vatandaşlara uygun fiyata ekmek ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı İsmail Say, günde 25 bin ekmeğin satıldığı noktaları ziyaret ederek, çalışmalar ilgili bilgi aldı.

Vatandaşa ucuz ekmek sağlamak için seferber olduklarını belirten Say, ilçenin bir çok noktasına kurulan büfelerde ilçe sakinlerine hijyenik ortamlarda ekmek satışının yapıldığını söyledi.

İlçede 20 noktaya büfelerin bırakıldığını aktaran Say, "Kalan büfelerin kurulumu devam ediyor. İnşallah onları da tamamlayıp, vatandaşın ucuz ekmeğe kavuşmasını sağlamış olacağız. Sosyal belediyeciliğin gereği olan halk ekmek projesinin ilçemizde başlaması maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için çok önemliydi. Halk ekmek büfelerimiz hayırlı olsun." dedi.