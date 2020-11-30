Edremit Belediyesi 65 personel ve 26 iş makinesiyle karla mücadele edecek - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, kışın vatandaşların kardan dolayı mağduriyet yaşamaması için tedbirler aldı.

Belediyenin sorumluluk bölgesindeki 625 kilometrelik yol ağının kış boyunca ulaşıma açık tutulması için hazırlıklar tamamlandı.

Yaz sezonunda yeni bağlantı yolları açan, eski yolları da onaran belediye, karla mücadelede kullanılacak iş makinelerinin tamir ve bakımlarını yaparak sezona hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı İsmail Say, çalışmaların yürütüldüğü Fen İşleri Müdürlüğü otoparkını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede 30 mahalleyi kapsayan 625 kilometre yol ağının bulunduğunu belirten Say, geçen yıl karla mücadelede gösterdikleri başarılı çalışmalar sayesinde sıkıntısız bir sezon geçirdiklerini söyledi.

En ücra noktaya giderek yeni yollar açtıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

"Kendi sorumluluğumuzdaki yolları temizleyerek olumlu tepkiler aldık. Yoğun kar ve dondurucu soğuğa, TOKİ bölgelerinin coğrafi bakımdan eğimli olmasına rağmen yüzümüzün akıyla sonuçlandırarak sezonu kapattık. Bu yıl da kış öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak teyakkuza geçtik. İnşallah bu dönemde de halkımızın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeden, aynı şekilde ve kararlılıkla bu sezonu da tamamlayacağız."